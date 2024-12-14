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Промес: обо мне написано столько чепухи, что лучше ничего не говорить

Промес: обо мне написано столько чепухи, что лучше ничего не говорить
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Нападающий «Дубай Юнайтед» Квинси Промес не стал комментировать нахождение в клубе.

«Обо мне написано столько чепухи, что лучше ничего не говорить. Я подожду и посмотрю, что вы потом об этом будете думать», — приводит слова Промеса De Telegraaf.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед».

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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