Юран оценил шансы «Cпартака» в борьбе за чемпионский титул в РПЛ

Бывший нападающий «Cпартака» Сергей Юран ответил на вопрос, будут ли красно-белые бороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Хороший вопрос. Мы всегда ждём от них конкуренции за чемпионство, но по последним играм трудно судить. «Спартак» лихорадило — менялись схемы и игроки, а это всё делается на сборах. Если «Спартак» после зимней паузы будет играть так, как в заключительных матчах, то есть все шансы побороться за чемпионство! Но мы, как правило, иногда «Спартак» после зимней паузы не узнаём. Хотелось бы, чтобы красно-белые продолжили бороться за чемпионство», — приводит слова Юрана Sport24.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место, отставая от лидирующих «Краснодара» (1) и «Зенита» (2) на два очка. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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