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Кальяри — Аталанта 0:1, результат матча 16-го тура Серии А 14 декабря 2024 года

«Аталанта» обыграла «Кальяри» и закрепилась на первом месте в Серии А
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Кальяри» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Дзаньоло – 66'    

На 66-й минуте единственный гол во встрече забил полузащитник «Аталанты» Николо Дзаньоло.

«Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 37 очков за 16 матчей и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на пять очков, однако у неаполитанского клуба есть игра в запасе. «Кальяри» заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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