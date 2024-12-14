«Аталанта» обыграла «Кальяри» и закрепилась на первом месте в Серии А

Завершился матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Кальяри» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 66-й минуте единственный гол во встрече забил полузащитник «Аталанты» Николо Дзаньоло.

«Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 37 очков за 16 матчей и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на пять очков, однако у неаполитанского клуба есть игра в запасе. «Кальяри» заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: