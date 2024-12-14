Хомуха: Угальде — лучший игрок первой части РПЛ, у него серьёзный отрыв по забитым мячам

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха считает, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде является лучшим игроком первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Угальде — лучший футболист первой части РПЛ. Он является лучшим бомбардиром чемпионата России с серьёзным отрывом, а его ближайший конкурент отстаёт на пять мячей. Если говорить о лучшем молодом футболисте, то Батраков. Он наиболее ярко себя проявил», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Угальде сыграл 18 матчей в чемпионате России, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.

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