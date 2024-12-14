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Тарханов: Галактионов — лучший тренер первой части РПЛ, он выжимает максимум из «Локо»

Тарханов: Галактионов — лучший тренер первой части РПЛ, он выжимает максимум из «Локо»
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Российский тренер Александр Тарханов объяснил свой выбор лучшего тренера первой части Российской Премьер-Лиги.

«Мусаев — лучший тренер первой части РПЛ, хотя лучше бы отдал это звание Галактионову. У Мусаева в «Краснодаре» хороший уровень футболистов и играет много иностранцев. А «Локомотив» сделал ставку на молодых, которые очень сильно прогрессируют. Галактионов не только выжимает максимум из этой команды, но все ребята прибавляют. Самый лучший тренер тот, у которого развивается молодёжь», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. «Локомотив» заработал 35 очков и расположился на пятой строчке.

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