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«Аталанта» выиграла 10 матчей Серии А подряд впервые в своей истории

«Аталанта» выиграла 10 матчей Серии А подряд впервые в своей истории
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Победа в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (0:1) стала 10-й подряд для «Аталанты» в нынешнем сезоне этого соревнования. Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла 10 матчей подряд в Серии А. Об этом информирует Opta Sport.

Италия — Серия А . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Дзаньоло – 66'    

Победная серия клуба из Бергамо началась во встрече 7-го тура с «Дженоа», когда соперник был разгромлен со счётом 5:1. Этот матч состоялся 5 октября.

«Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 37 очков за 16 матчей и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на пять очков, однако у неаполитанского клуба есть игра в запасе.

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