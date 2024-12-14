«Аталанта» выиграла 10 матчей Серии А подряд впервые в своей истории

Победа в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (0:1) стала 10-й подряд для «Аталанты» в нынешнем сезоне этого соревнования. Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла 10 матчей подряд в Серии А. Об этом информирует Opta Sport.

Победная серия клуба из Бергамо началась во встрече 7-го тура с «Дженоа», когда соперник был разгромлен со счётом 5:1. Этот матч состоялся 5 октября.

«Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 37 очков за 16 матчей и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на пять очков, однако у неаполитанского клуба есть игра в запасе.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: