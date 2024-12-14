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«Бавария» без Кейна проиграла «Майнцу» в матче 14-го тура Бундеслиги

Завершился матч 14-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Майнц» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра встречи выступил Франк Вилленборг. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт в игре открыл полузащитник «Майнца» Ли Джэ Сон. На 60-й минуте Ли Джэ Сон укрепил преимущество хозяев. На 87-й минуте вингер «Баварии» Лерой Зане сократил отставание своей команды.

Нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн пропустил игру из-за травмы.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 33 очка за 14 матчей. «Майнц» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: