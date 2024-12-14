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«Байер» уверенно обыграл «Аугсбург» в 14-м туре Бундеслиги

«Байер» уверенно обыграл «Аугсбург» в 14-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Терье – 14'     0:2 Вирц – 40'    

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте, отличился нападающий «Байера» Мартен Терье. На 40-й минуте Флориан Вирц забил второй мяч «Байера».

«Аугсбург» набрал 16 очков в 14 матчах и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» занимает второе место, заработав 29 очков. На первой строчке находится «Бавария» (33).

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