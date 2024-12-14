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Юрий Сёмин подвёл итоги первой части сезона РПЛ

Юрий Сёмин подвёл итоги первой части сезона РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Турнирная таблица всегда показывает реальные вещи, за которые боролись все команды. Поэтому турнирная таблица определила, кто лучший, а кто — худший. На мой взгляд, чемпионат проходит очень интересно.

Кажется, что прибавилось количество болельщиков, так как интересно смотреть противостояния — шесть команд, которые имеют хорошие шансы, чтобы стать чемпионом. Есть большое противостояние с «Зенитом» — пять команд. Эта борьба отмечает этот чемпионат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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