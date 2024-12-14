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Луис Энрике: критика игры «ПСЖ» — чушь, статистика говорит обратное

Луис Энрике: критика игры «ПСЖ» — чушь, статистика говорит обратное
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал отношение к критике игры его команды в нынешнем сезоне.

«Если изучить статистику, то это мой лучший сезон в качестве тренера. Критика — это выдуманная ложь. Это мой лучший сезон с точки зрения цифр. Также это лучший сезон с точки зрения созданных нами моментов. Тем не менее у меня были сезоны, где были достигнуты большие успехи. Но я вижу только положительные моменты. Не стоит обращать внимания на критику, которая была с начала сезона. Многие журналисты говорили, что наш состав не лучший даже во Франции. Постепенно всё становится на свои места, и, с учётом трудностей в Лиге чемпионов, я доволен этим сезоном», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После 14 туров Лиги 1 команда Энрике набрала 34 очка и занимает первое место.

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