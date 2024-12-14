Сёмин: «Краснодар» удивил тем, что стал хорошо играть в обороне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что в нынешнем сезоне «Краснодар» удивил его с точки зрения игры в обороне.
«В какой-то мере удивил «Краснодар». Удивил хорошей стабильной игрой, а также тем, что хорошо стал играть в обороне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.
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