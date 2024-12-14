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«Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» в матче 16-го тура АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» в матче 16-го тура АПЛ
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Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом (Англия). «Ньюкасл» одержал победу со счётом 4:0.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Мёрфи – 30'     2:0 Гимарайнс – 47'     3:0 Исак – 50'     4:0 Мёрфи – 60'    

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте: отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Джейкоб Мёрфи. На 47-й минуте Бруно Гимарайнс забил второй мяч хозяев. На 50-й минуте Александер Исак довёл счёт до разгромного —3:0. На 60-й минуте Джейкоб Мёрфи оформил дубль.

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 23 очка в 16 матчах и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» занимает 16-е место, заработав 14 очков.

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