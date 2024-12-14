«Арсенал» не смог обыграть «Эвертон» в 16-м туре АПЛ
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Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Итоговый результат — 0:0.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль
По ходу встречи «Арсенал» активно старался забить гол в ворота «Эвертона», однако счёт в матче так и не был открыт. Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
«Арсенал» набрал 30 очков в 16 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» занимает 15-е место, заработав 15 очков.
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