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«Ливерпуль» в меньшинстве ушёл от поражения в матче АПЛ с «Фулхэмом»

Завершился матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. Матч закончился со счётом 2:2.

На 11-й минуте полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра открыл счёт в матче. На 17-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон получил красную карточку. В начале второго тайма нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо восстановил равновесие. На 76-й минуте нападающий Родриго Мунис вывел лондонский клуб вперёд. На 86-й минуте нападающий хозяев Диогу Жота сравнял счёт.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 36 очков за 15 матчей. «Фулхэм» заработал 24 очка после 16 игр и располагается на девятой строчке.

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