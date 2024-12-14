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Ливерпуль — Фулхэм 2:2, результат матча 16-го тура АПЛ 14 декабря 2024 года

«Ливерпуль» в меньшинстве ушёл от поражения в матче АПЛ с «Фулхэмом»
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. Матч закончился со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 11'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Мунис – 76'     2:2 Жота – 86'    
Удаления: Робертсон – 17' / нет

На 11-й минуте полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра открыл счёт в матче. На 17-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон получил красную карточку. В начале второго тайма нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо восстановил равновесие. На 76-й минуте нападающий Родриго Мунис вывел лондонский клуб вперёд. На 86-й минуте нападающий хозяев Диогу Жота сравнял счёт.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 36 очков за 15 матчей. «Фулхэм» заработал 24 очка после 16 игр и располагается на девятой строчке.

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