Омари Тетрадзе — о победной серии «Спартака»: команда долго шла к этому

Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе поделился мнением о победной серии «Спартака» в РПЛ, которая составила шесть матчей.

«Что касается результатов «Спартака» в концовке перед зимней паузой, команда долго шла к этому. Станкович только летом пришёл в «Спартак», и ему нужно было дать время. А также футболистам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям нового тренера. Уже в последних турах они нашли в себе силы и уверенность, отсюда такие результаты. Но надо смотреть, что будет весной», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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