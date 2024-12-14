«Жирона» уступила «Мальорке» в 17-м туре Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Мальорка» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих » в Пальма-де-Мальорка (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо (Испания). «Мальорка» одержала победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте: отличился полузащитник «Жироны» Донни ван де Бек. На 20-й минуте Кайл Ларин сравнял счёт. На 32-й минуте хозяева остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил нападающий Ведат Мурики. На 51-й минуте минуте Ларин оформил дубль.

«Мальорка» набрала 27 очков в 18 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Жирона» занимает девятое место, заработав 22 очка в 17 матчах.