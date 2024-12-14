«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги в 14-м туре
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«Бавария» впервые проиграла в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги в матче 14-го тура с «Майнцем» (1:2).
Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Сон – 41' 2:0 Сон – 60' 2:1 Зане – 87'
До этой встречи мюнхенский клуб 10 раз одерживал победу и три раза сыграл вничью в чемпионате Германии.
Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В конце первого тайма счёт в игре открыл полузащитник «Майнца» Ли Джэ Сон. На 60-й минуте Ли Джэ Сон укрепил преимущество хозяев. На 87-й минуте вингер «Баварии» Лерой Зане сократил отставание своей команды.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 33 очка за 14 матчей. «Майнц» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке.
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