«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги в 14-м туре

«Бавария» впервые проиграла в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги в матче 14-го тура с «Майнцем» (1:2).

До этой встречи мюнхенский клуб 10 раз одерживал победу и три раза сыграл вничью в чемпионате Германии.

Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В конце первого тайма счёт в игре открыл полузащитник «Майнца» Ли Джэ Сон. На 60-й минуте Ли Джэ Сон укрепил преимущество хозяев. На 87-й минуте вингер «Баварии» Лерой Зане сократил отставание своей команды.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 33 очка за 14 матчей. «Майнц» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: