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Сёмин: у лидеров будут проблемы с командами, которые борются за выживание

Сёмин: у лидеров будут проблемы с командами, которые борются за выживание
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матчах лидеров Российской Премьер-Лиги с аутсайдерами чемпионата.

«Удивляют игры аутсайдеров с командами, которые борются за чемпионство. Например, тот же «Акрон». Они обыграли «Зенит». Думаю, что в дальнейшем у лидеров будут проблемы с командами, которые борются за выживание», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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