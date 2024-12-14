Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» не проиграл ни одного выездного матча в Бундеслиге в 2024 году

«Байер» не проиграл ни одного выездного матча в Бундеслиге в 2024 году
Комментарии

«Байер» победил «Аугсбург» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги (2:0), который стал последней выездной игрой для леверкузенского клуба в этом турнире в 2024 году. «Фармацевты» не потерпели ни одного поражения в гостевых встречах чемпионата Германии в нынешнем году.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Терье – 14'     0:2 Вирц – 40'    

Как информирует Opta Sport, до «Байера» подобное достижение дважды покорялось мюнхенской «Баварии» — в 1986 и 2013 годах.

После 14 туров нынешнего сезона Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо набрали 29 очков и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка. В следующем туре «Байер» встретится с «Фрайбургом» (21 декабря).

Материалы по теме
Симоне Индзаги высказался о поражении «Интера» от «Байера» в матче Лиги чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android