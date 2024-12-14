«Байер» не проиграл ни одного выездного матча в Бундеслиге в 2024 году

«Байер» победил «Аугсбург» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги (2:0), который стал последней выездной игрой для леверкузенского клуба в этом турнире в 2024 году. «Фармацевты» не потерпели ни одного поражения в гостевых встречах чемпионата Германии в нынешнем году.

Как информирует Opta Sport, до «Байера» подобное достижение дважды покорялось мюнхенской «Баварии» — в 1986 и 2013 годах.

После 14 туров нынешнего сезона Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо набрали 29 очков и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка. В следующем туре «Байер» встретится с «Фрайбургом» (21 декабря).

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