«Байер» не проиграл ни одного выездного матча в Бундеслиге в 2024 году
Поделиться
«Байер» победил «Аугсбург» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги (2:0), который стал последней выездной игрой для леверкузенского клуба в этом турнире в 2024 году. «Фармацевты» не потерпели ни одного поражения в гостевых встречах чемпионата Германии в нынешнем году.
Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Терье – 14' 0:2 Вирц – 40'
Как информирует Opta Sport, до «Байера» подобное достижение дважды покорялось мюнхенской «Баварии» — в 1986 и 2013 годах.
После 14 туров нынешнего сезона Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо набрали 29 очков и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка. В следующем туре «Байер» встретится с «Фрайбургом» (21 декабря).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 14 декабря 2024
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:40
-
20:35
-
20:20
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:53
-
19:40
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:25
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
18:00
-
17:55
-
17:41