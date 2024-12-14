Юрий Сёмин назвал игрока, который больше всего удивил в первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал футболиста, удивившего больше всего в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Из игроков меня удивил Угальде. Мне вначале казалось, что этот игрок не такого высокого уровня. Но за счёт своего характера и своей работы очень сильно вырос в нашей лиге», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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