«Лилль» вырвал ничью в концовке матча с «Марселем» в 15-м туре Лиги 1
Поделиться
Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Итоговый результат — 1:1.
Франция — Лига 1 . 15-й тур
14 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Мерлен – 17' 1:1 Диаките – 87'
Удаления: Лирола – 90+5' / нет
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: отличился защитник «Марселя» Кентен Мерлен. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 87-й минуте Бафоде Диаките сравнял счёт. На 90+5-й минуте защитник хозяев Поль Лирола получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
«Марсель» набрал 30 очков в 15 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» занимает четвёртое место, заработав 27 очков.
Комментарии
- 14 декабря 2024
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:40
-
20:35
-
20:20
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:53
-
19:40
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:25
-
18:22
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
18:00
-
17:55
-
17:41