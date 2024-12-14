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«Лилль» вырвал ничью в концовке матча с «Марселем» в 15-м туре Лиги 1

«Лилль» вырвал ничью в концовке матча с «Марселем» в 15-м туре Лиги 1
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Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Итоговый результат — 1:1.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
14 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Мерлен – 17'     1:1 Диаките – 87'    
Удаления: Лирола – 90+5' / нет

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: отличился защитник «Марселя» Кентен Мерлен. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 87-й минуте Бафоде Диаките сравнял счёт. На 90+5-й минуте защитник хозяев Поль Лирола получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Марсель» набрал 30 очков в 15 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» занимает четвёртое место, заработав 27 очков.

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