«Лилль» вырвал ничью в концовке матча с «Марселем» в 15-м туре Лиги 1

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Итоговый результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: отличился защитник «Марселя» Кентен Мерлен. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 87-й минуте Бафоде Диаките сравнял счёт. На 90+5-й минуте защитник хозяев Поль Лирола получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Марсель» набрал 30 очков в 15 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» занимает четвёртое место, заработав 27 очков.