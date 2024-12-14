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Ещенко назвал позиции, которые «Спартаку» необходимо укрепить зимой в первую очередь

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о том, какие позиции следует укрепить красно-белым в зимнее трансферное окно.

— Какие точечные усиления нужны команде в зимнее трансферное окно?

— Нужен нападающий. Если сломается Угальде, то кто будет играть?

— Многие ждут покупку крайних защитников.

— Это первоначально. Крайние защитники очень нужны, чтобы укрепить оборону, — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место, отставая от лидирующих «Краснодара» (1) и «Зенита» (2) на два очка. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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