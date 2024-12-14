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«Показалось, что судья нервничал». Ван Дейк — о камбэке «Ливерпуля» в игре с «Фулхэмом»

«Показалось, что судья нервничал». Ван Дейк — о камбэке «Ливерпуля» в игре с «Фулхэмом»
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о матче 16-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:2), в котором мерсисайдцы в меньшинстве смогли избежать поражения. Напомним, на 17-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон получил красную карточку.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 11'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Мунис – 76'     2:2 Жота – 86'    
Удаления: Робертсон – 17' / нет

«Отличный камбэк, это очень хорошо. Разочаровывает, что мы остались вдесятером, но [радует, что мы] смогли продолжить бороться и пытались создавать моменты. Матч мог сложиться и лучше, нами принято к сведению [произошедшее], двигаемся дальше.

Я пообщался с футболистами «Фулхэма», и нам показалось, что судья нервничал. Я почувствовал, что он не смог должным образом пообщаться с [Эндрю] Робертсоном. Но нельзя возлагать вину на судью. Мы все говорим о необходимости защищать судей, однако я не смог с ним поговорить. Это не должно иметь большое значение, потому что очки были потеряны не из-за него», — приводит слова ван Дейка BBC со ссылкой на Sky Sports.

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