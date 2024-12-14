«Показалось, что судья нервничал». Ван Дейк — о камбэке «Ливерпуля» в игре с «Фулхэмом»

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о матче 16-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:2), в котором мерсисайдцы в меньшинстве смогли избежать поражения. Напомним, на 17-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон получил красную карточку.

«Отличный камбэк, это очень хорошо. Разочаровывает, что мы остались вдесятером, но [радует, что мы] смогли продолжить бороться и пытались создавать моменты. Матч мог сложиться и лучше, нами принято к сведению [произошедшее], двигаемся дальше.

Я пообщался с футболистами «Фулхэма», и нам показалось, что судья нервничал. Я почувствовал, что он не смог должным образом пообщаться с [Эндрю] Робертсоном. Но нельзя возлагать вину на судью. Мы все говорим о необходимости защищать судей, однако я не смог с ним поговорить. Это не должно иметь большое значение, потому что очки были потеряны не из-за него», — приводит слова ван Дейка BBC со ссылкой на Sky Sports.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: