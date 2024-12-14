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Юрий Сёмин считает, что борьба за выживание в РПЛ будет идти до последнего тура

Юрий Сёмин считает, что борьба за выживание в РПЛ будет идти до последнего тура
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал борьбу за выживание в Российской Премьер-Лиге.

«Из команд разочаровали те, кто находится на последних местах. Наверное, всё закономерно. Думаю, что эти команды должны посмотреть на количество смен тренеров и правильность этого выбора.

На мой взгляд, внизу таблицы ситуация ещё не решённая. Все будут бороться до последнего матча. Я не берусь сегодня предсказывать, кто вылетит из РПЛ — всякое может быть. Может быть, вылетит «Оренбург». В последних матчах они практически не имели шансов, чтобы победить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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