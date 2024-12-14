Салах сделал 100 результативных передач, играя за «Ливерпуль»

Результативная передача, сделанная крайним нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:2), стала для него 100-й в составе мерсисайдцев во всех турнирах. Об этом информирует Opta Sport.

13 из этих результативных передач египетский футболист сделал в нынешнем сезоне, больше, чем любой другой футболист АПЛ в сезоне-2024/2025.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период он принял участие в 372 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 227 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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