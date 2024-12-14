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Салах сделал 100 результативных передач, играя за «Ливерпуль»

Салах сделал 100 результативных передач, играя за «Ливерпуль»
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Результативная передача, сделанная крайним нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:2), стала для него 100-й в составе мерсисайдцев во всех турнирах. Об этом информирует Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 11'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Мунис – 76'     2:2 Жота – 86'    
Удаления: Робертсон – 17' / нет

13 из этих результативных передач египетский футболист сделал в нынешнем сезоне, больше, чем любой другой футболист АПЛ в сезоне-2024/2025.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период он принял участие в 372 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 227 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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