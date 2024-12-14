Компани — о проигрыше «Баварии» от «Майнца»: используем это, чтобы разжечь огонь в нас
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении в матче 14-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» (1:2).
Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Сон – 41' 2:0 Сон – 60' 2:1 Зане – 87'
«Мы играли с командой, в которой много энергии и духа. «Майнц» был готов бороться в любой момент времени. Не думаю, что с нашей стороны был недостаток в борьбе. Мы справились с этим, однако в прошлом у нас получалось лучше. Сегодня «Бавария» была не на своём лучшем уровне. Мы используем это поражение, чтобы разжечь огонь [в нас], который пригодится нам в пятничной игре [с «Лейпцигом»]», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).
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