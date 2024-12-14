Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал ничью в матче с «Эвертоном» в 16-м туре АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:0).

«Мы сделали всё, что было необходимо, в целом, за исключением того, что мы не забили ни одного гола. Мы абсолютно ничего не пропустили, доминировали на протяжении всей игры, не позволяли им бежать и не пропустили ни одного стандарта.

Мы создали три или четыре хороших момента, но не забили. Самое неприятное заключается в том, что в конце этих игр, когда всё складывается именно так, можно сделать многое, чтобы ограничить соперника, и хочется получить награду за свои усилия, чего не случилось», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» набрал 30 очков в 16 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» занимает 15-е место, заработав 15 очков.