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Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал ничью в матче с «Эвертоном» в 16-м туре АПЛ

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал ничью в матче с «Эвертоном» в 16-м туре АПЛ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль

«Мы сделали всё, что было необходимо, в целом, за исключением того, что мы не забили ни одного гола. Мы абсолютно ничего не пропустили, доминировали на протяжении всей игры, не позволяли им бежать и не пропустили ни одного стандарта.

Мы создали три или четыре хороших момента, но не забили. Самое неприятное заключается в том, что в конце этих игр, когда всё складывается именно так, можно сделать многое, чтобы ограничить соперника, и хочется получить награду за свои усилия, чего не случилось», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» набрал 30 очков в 16 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» занимает 15-е место, заработав 15 очков.

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