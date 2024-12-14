«Наполи» совершил камбэк и обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А

Завершился матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Удинезе» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий хозяев Флорьян Товен. В начале второго тайма форвард «Наполи» Ромелу Лукаку восстановил равновесие. На 76-й минуте защитник «Удинезе» Лаутаро Хианетти забил автогол. На 81-й минуте полузащитник Андре Замбо Ангисса укрепил преимущество гостей.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Удинезе» заработал 20 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 37 очков за 16 игр.

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