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Удинезе — Наполи, результат матча 14 декабря 2024, счёт 1:3, Серия А 2024-2025

«Наполи» совершил камбэк и обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Удинезе» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Товен – 23'     1:1 Лукаку – 50'     1:2 Хианетти – 76'     1:3 Замбо Ангисса – 81'    

В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий хозяев Флорьян Товен. В начале второго тайма форвард «Наполи» Ромелу Лукаку восстановил равновесие. На 76-й минуте защитник «Удинезе» Лаутаро Хианетти забил автогол. На 81-й минуте полузащитник Андре Замбо Ангисса укрепил преимущество гостей.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Удинезе» заработал 20 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 37 очков за 16 игр.

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