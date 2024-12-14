Слот — о ничьей «Ливерпуля» с «Фулхэмом»: не на такой исход рассчитываешь, играя дома

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:2), в котором мерсисайдцы смогли избежать поражения, играя в меньшинстве с 17-й минуты.

«Думаю, что этот матч — полная противоположность встрече с «Жироной» («Ливерпуль» обыграл «Жирону» со счётом 1:0 в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), когда я был доволен результатом, но не игрой. Сейчас я очень, очень, очень доволен игрой и не мог бы желать большего, но, разумеется, не результатом, потому что потеря очков в домашней встрече с «Фулхэмом» определённо не то, чего вы ожидаете или хотите», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 36 очков за 15 матчей. «Фулхэм» заработал 24 очка после 16 игр и располагается на девятой строчке.

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