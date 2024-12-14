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Слот — о ничьей «Ливерпуля» с «Фулхэмом»: не на такой исход рассчитываешь, играя дома

Слот — о ничьей «Ливерпуля» с «Фулхэмом»: не на такой исход рассчитываешь, играя дома
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:2), в котором мерсисайдцы смогли избежать поражения, играя в меньшинстве с 17-й минуты.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 11'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Мунис – 76'     2:2 Жота – 86'    
Удаления: Робертсон – 17' / нет

«Думаю, что этот матч — полная противоположность встрече с «Жироной» («Ливерпуль» обыграл «Жирону» со счётом 1:0 в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), когда я был доволен результатом, но не игрой. Сейчас я очень, очень, очень доволен игрой и не мог бы желать большего, но, разумеется, не результатом, потому что потеря очков в домашней встрече с «Фулхэмом» определённо не то, чего вы ожидаете или хотите», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 36 очков за 15 матчей. «Фулхэм» заработал 24 очка после 16 игр и располагается на девятой строчке.

Арне Слот Подробнее
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