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Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Реймсом»

Сегодня, 14 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Реймс» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Ромен Лиссорг. Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Реймс»: Диуф, Агбаду, Кипре, Акьем, Бута, Атаньяна, Мунеци, Коне, Ито, Накамура, Диаките.

«Монако»: Кён, Тезе, Синго, Керер, Элеби, Уаттара, Магасса, Головин, Бен-Сегир, Минамино, Иленикена.

«Реймс» занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 14 матчей. «Монако» располагается на третьей строчке, заработав 29 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» (34).