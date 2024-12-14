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Александер-Арнольд ушёл от ответа на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле»

Александер-Арнольд ушёл от ответа на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле»
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд заявил, что не намерен предавать огласке подробности о своём будущем в стане мерсисайдцев, контракт с которыми у него заканчивается грядущим летом.

«Я в клубе уже 20 лет и уже четыре или пять раз продлевал свой контракт с ним. Ни один из них не был предан публичной огласке. Подобного не произойдёт и в этот раз», — приводит слова Александер-Арнольда Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к английскому футболисту со стороны мадридского «Реала». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Трент Александер-Арнольд Подробнее
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