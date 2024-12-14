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«Ноттингем Форест» совершил камбэк в игре АПЛ с «Астон Виллой», забив два гола в концовке

«Ноттингем Форест» совершил камбэк в игре АПЛ с «Астон Виллой», забив два гола в концовке
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Дуран – 63'     1:1 Миленкович – 87'     2:1 Эланга – 90+3'    

В середине второго тайма счёт в игре открыл нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран. На 87-й минуте защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович восстановил равновесие. На 90+3-й минуте победный гол «лесников» забил нападающий Энтони Эланга.

«Ноттингем Форест» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Астон Вилла» заработала 25 очков после 16 игр и располагается на шестой строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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