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«Севилья» минимально обыграла «Сельту» в 17-м туре Ла Лиги

«Севилья» минимально обыграла «Сельту» в 17-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Севилья» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано (Испания). «Севилья» одержала победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Буэно – 65'    

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга и ушли на перерыв при равном счёте. На 65-й минуте полузащитник «Севильи» Мануэль Буэно забил единственный гол во встрече.

«Севилья» набрала 22 очка в 17 матчах и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» занимает 12-е место, заработав 21 очко в 17 матчах.

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