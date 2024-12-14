«Севилья» минимально обыграла «Сельту» в 17-м туре Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Севилья» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано (Испания). «Севилья» одержала победу со счётом 1:0.

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга и ушли на перерыв при равном счёте. На 65-й минуте полузащитник «Севильи» Мануэль Буэно забил единственный гол во встрече.

«Севилья» набрала 22 очка в 17 матчах и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» занимает 12-е место, заработав 21 очко в 17 матчах.