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Результаты матчей чемпионата Германии 14 декабря

Результаты матчей чемпионата Германии 14 декабря
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14 декабря в 14-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны пять встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день:

Результаты матчей чемпионата Германии 14 декабря:

«Унион» — «Бохум» — 1:1;
«Боруссия» М — «Хольштайн» — 4:1;
«Майнц» — «Бавария» — 2:1;
«Аугсбург» — «Байер» — 0:2;
«Санкт-Паули» — «Вердер» — 0:2.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 33 очка после 14 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 29 очков в 14 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт», набравший 27 очков после 13 игр. В зоне вылета располагаются «Бохум» (3), «Хольштайн» (5) и «Хайденхайм» (10).

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