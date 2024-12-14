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«Ман Сити» рассматривает вариант с подписанием Поля Погба — The Independent

«Ман Сити» рассматривает вариант с подписанием Поля Погба — The Independent
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«Манчестер Сити» связался с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Полем Погба, на текущий момент являющимся свободным агентом, по поводу его потенциального перехода в стан «горожан». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, 31-летний футболист сомневается относительно перспективы стать игроком «Манчестер Сити» по причине того, что ранее он выступал в составе «красных дьяволов», где получил «неоднозначный опыт», в результате чего не уверен в целесообразности в возвращении в Англию.

Погба играл за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2022 год. За этот период он принял участие в 233 матчах во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 48 результативными передачами.

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