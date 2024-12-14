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Результаты матчей чемпионата Англии 14 декабря

Результаты матчей чемпионата Англии 14 декабря
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Сегодня, 14 декабря, в 16-м туре английской Премьер-лиги было сыграно пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день:

  • «Вулверхэмптон» — «Ипсвич Таун» — 1:2;
  • «Ливерпуль» — «Фулхэм» — 2:2;
  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер» — 4:0;
  • «Арсенал» — «Эвертон» — 0:0;
  • «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 36 очков после 15 игр. На второй строчке располагается «Челси», который заработал 31 очко в 15 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Арсенал» с 30 очками после 16 матчей.

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