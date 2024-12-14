В «Ювентусе» отреагировали на слухи об интересе клуба к форварду «МЮ» Зиркзее

Технический директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе туринского клуба к 23-летнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

«Приход Зиркзее в январе? Мы ждём возвращения [травмированного] Милика. Могу только сказать, что Зиркзее очень хороший игрок, но у него контракт с «Манчестер Юнайтед». Не могу добавить ничего больше, ведь сейчас мы сосредоточены на совершенно других вещах», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в стане манкунианцев недовольны уровнем игры нидерландского нападающего, в результате чего рассматривается вариант с его продажей. Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Он сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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