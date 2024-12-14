Определился соперник мадридского «Реала» по финалу Межконтинентального кубка

Завершился матч плей-офф Межконтинентального кубка, в котором мексиканский клуб «Пачука» оказался сильнее египетского «Аль-Ахли» (0:0, 6:5 пен.), благодаря чему вышел в финал этого соревнования, где встретится с мадридским «Реалом».

Финальная игра Межконтинентального кубка 2024 года между «Королевским клубом» и «Пачукой» состоится 18 декабря.

На предыдущем этапе указанного соревнования мексиканский клуб разгромил бразильский «Ботафого» со счётом 3:0. В свою очередь, «Аль-Ахли» с аналогичным счётом победил «Эль-Айн», представлявший ОАЭ.

Межконтинентальный кубок — турнир, проводящийся ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.

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