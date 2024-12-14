Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вальядолид» объявил о назначении нового главного тренера

«Вальядолид» объявил о назначении нового главного тренера
Комментарии

Испанский футбольный клуб «Вальядолид» сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал 52-летний аргентинец Диего Мартин Кокка Пера. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.

Диего Мартин Кокка Пера начал свою футбольную карьеру в аргентинском клубе «Ривер Плейт» в 1990 году. Играл за испанскую «Лериду», однако большую часть карьеры футболиста провёл на родине и в Мексике. Тренерскую карьеру Диего Мартин начал в 2007 году. Его предыдущим местом работы была национальная команда Мексики.

«Вальядолид» набрал 12 очков в 17 матчах и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

Материалы по теме
Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Анчелотти после ухода из «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android