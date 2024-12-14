«Вальядолид» объявил о назначении нового главного тренера

Испанский футбольный клуб «Вальядолид» сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал 52-летний аргентинец Диего Мартин Кокка Пера. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.

Диего Мартин Кокка Пера начал свою футбольную карьеру в аргентинском клубе «Ривер Плейт» в 1990 году. Играл за испанскую «Лериду», однако большую часть карьеры футболиста провёл на родине и в Мексике. Тренерскую карьеру Диего Мартин начал в 2007 году. Его предыдущим местом работы была национальная команда Мексики.

«Вальядолид» набрал 12 очков в 17 матчах и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.