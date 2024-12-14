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В «Баварии» ответили на вопрос о зависимости команды от голов Гарри Кейна

В «Баварии» ответили на вопрос о зависимости команды от голов Гарри Кейна
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос, существует ли у мюнхенского клуба зависимость от голов нападающего Гарри Кейна. Напомним, сегодня, 14 декабря, «Бавария» в матче с «Майнцем» (2:1) потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги. Кейн не принимал участия в игре из-за травмы.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Сон – 41'     2:0 Сон – 60'     2:1 Зане – 87'    

«Можно сказать, что в таком матче, как сегодня, он [Кейн] принёс бы нам пользу. Однако у нас по-прежнему достаточно мастерства, чтобы забивать мячи даже без Гарри. Мы доказали это за последние несколько недель», — приводит слова Эберля Bild.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами.

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