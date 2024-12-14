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Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал игру Сандро Тонали в матче с «Лестером»

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал игру Сандро Тонали в матче с «Лестером»
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Главный тренер английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался об игре полузащитника Сандро Тонали в прошедшем матче с «Лестер Сити» (4:0).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Мёрфи – 30'     2:0 Гимарайнс – 47'     3:0 Исак – 50'     4:0 Мёрфи – 60'    

«Я воодушевлён тем, как выглядит тройка полузащитников. Мы начинаем видеть лучшее от Сандро Тонали. Я думаю, что сегодня он был хорош. Он играет на позиции №6 совсем не так, как Бруно [Гимарайнс]. Но одинаково эффективно есть два разных способа играть на этой позиции, но оба они очень эффективны и хороши по-своему. Я считаю, что его спортивные результаты были очень хорошими, и он просто очень умно обращается с мячом, принимая правильные решения», — приводит слова Хау Sky Sports.

В текущем сезоне Сандро Тонали провёл за клуб во всех турнирах 16 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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