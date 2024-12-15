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«Челси» проявляет интерес сразу к двум игрокам дортмундской «Боруссии»

«Челси» проявляет интерес сразу к двум игрокам дортмундской «Боруссии»
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«Челси» заинтересован в 22-летнем крайнем нападающем дортмундской «Боруссии» Кариме Адейеми и 27-летнем вратаре «шмелей» Грегоре Кобеле. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, в лондонском клубе недовольны уровнем голкиперов, играющих в команде на текущий момент. По этой причине «синие» рассматривают Кобеля в качестве возможного варианта на лето.

В нынешнем сезоне Адейеми принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Кобель сыграл 18 матчей во всех соревнованиях в нынешнем сезоне, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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