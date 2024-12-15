Унаи Эмери прокомментировал поражение «Астон Виллы» в матче с «Ноттингем Форест»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (1:2) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Дуран – 63' 1:1 Миленкович – 87' 2:1 Эланга – 90+3'
«Мы планировали матч так, как мы это делали в течение 70 минут, а в последние 20 они начали больше атаковать. Мы не сохранили ту идею и менталитет, которые нам были нужны. Конечно, находиться под давлением сложнее, и это процесс, который мы должны попытаться изучить, и опыт, который мы должны попытаться усвоить. Сегодня мы упустили очень хорошую возможность», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.
«Астон Вилла» набрала 25 очков в 16 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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