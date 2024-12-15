Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери прокомментировал поражение «Астон Виллы» в матче с «Ноттингем Форест»

Унаи Эмери прокомментировал поражение «Астон Виллы» в матче с «Ноттингем Форест»
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (1:2) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Дуран – 63'     1:1 Миленкович – 87'     2:1 Эланга – 90+3'    

«Мы планировали матч так, как мы это делали в течение 70 минут, а в последние 20 они начали больше атаковать. Мы не сохранили ту идею и менталитет, которые нам были нужны. Конечно, находиться под давлением сложнее, и это процесс, который мы должны попытаться изучить, и опыт, который мы должны попытаться усвоить. Сегодня мы упустили очень хорошую возможность», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

«Астон Вилла» набрала 25 очков в 16 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» совершил камбэк в игре АПЛ с «Астон Виллой», забив два гола в концовке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android