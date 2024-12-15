Унаи Эмери прокомментировал поражение «Астон Виллы» в матче с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (1:2) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы планировали матч так, как мы это делали в течение 70 минут, а в последние 20 они начали больше атаковать. Мы не сохранили ту идею и менталитет, которые нам были нужны. Конечно, находиться под давлением сложнее, и это процесс, который мы должны попытаться изучить, и опыт, который мы должны попытаться усвоить. Сегодня мы упустили очень хорошую возможность», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

«Астон Вилла» набрала 25 очков в 16 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.