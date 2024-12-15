Артета — о Стерлинге: я бы хотел, чтобы он играл гораздо больше

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игровом времени нападающего Рахима Стерлинга в текущем сезоне.

«Мне было очень и очень тяжело признать, что я не дал ему больше [игрового времени]. Я бы хотел, чтобы он играл гораздо больше, так как думаю, что он может оказать очень хорошее влияние на команду. Он очень хорош в раздевалке и просто отчаянно хочет играть. У него была очень важная роль. И вдруг он [оказывается] в этом положении, не только здесь, но и когда он был в «Челси». Я испытываю большую симпатию к игрокам, когда они находятся в таком положении, и надеюсь, что мы сможем это изменить», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг провёл за клуб во всех турнирах 10 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.