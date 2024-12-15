Вальверде забил больше всех голов из-за штрафной в этом сезоне в топ-5 лиг Европы

Гол полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано», проходящем в эти минуты, стал четвёртым для уругвайского футболиста в нынешнем сезоне, забитым из-за пределов штрафной. Хавбек «сливочных» является лидером по этому показателю среди всех игроков, выступающих в топ-5 лиг Европы. Об этом сообщает Opta Sport.
На момент выхода новости счёт во встрече 2:2. Вальверде отметился забитым мячом на 39-й минуте. 26-летний полузащитник выступает в составе взрослой команды «Реала» с 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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