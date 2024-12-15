Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вальверде забил больше всех голов из-за штрафной в этом сезоне в топ-5 лиг Европы

Вальверде забил больше всех голов из-за штрафной в этом сезоне в топ-5 лиг Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Гол полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано», проходящем в эти минуты, стал четвёртым для уругвайского футболиста в нынешнем сезоне, забитым из-за пределов штрафной. Хавбек «сливочных» является лидером по этому показателю среди всех игроков, выступающих в топ-5 лиг Европы. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
2-й тайм
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

На момент выхода новости счёт во встрече 2:2. Вальверде отметился забитым мячом на 39-й минуте. 26-летний полузащитник выступает в составе взрослой команды «Реала» с 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Материалы по теме
Определился соперник мадридского «Реала» по финалу Межконтинентального кубка

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android