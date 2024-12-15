«Ювентус» на последней минуте ушёл от поражения в матче с аутсайдером Серии А

Завершился матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Венеция». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Джуа. Матч закончился со счётом 2:2.

На 19-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Ювентуса» Федерико Гатти. На 61-й минуте полузащитник «Венеции» Микаэль-Эгиль Эллертссон восстановил равновесие. На 83-й минуте защитник Джей Идзес вывел гостей вперёд. На 90+5-й минуте нападающий хозяев Душан Влахович сравнял счёт, забив с пенальти.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Венеция» заработала 10 очков и располагается на последней, 20-й строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 37 очков за 16 игр.

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