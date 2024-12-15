14 декабря в 16-м туре итальянской Серии А состоялись три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день:

Результаты матчей чемпионата Италии 14 декабря:

«Кальяри» — «Аталанта» — 0:1;

«Удинезе» — «Наполи» — 1:3;

«Ювентус» — «Венеция» — 2:2.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Аталанта», набравшая 37 очков за 16 игр. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 35 очков в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Интер» с 31 очком после 14 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 10 очков, «Венеция» с 10 очками и «Верона», заработавшая 12 очков.

Материалы по теме В «Ювентусе» отреагировали на слухи об интересе клуба к форварду «МЮ» Зиркзее

Необычные названия футбольных клубов: