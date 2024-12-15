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«Монако» и «Реймс» не выявили победителя в 15-м туре Лиги 1, Головин отыграл весь матч

«Монако» и «Реймс» не выявили победителя в 15-м туре Лиги 1, Головин отыграл весь матч
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Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Ромен Лиссорг. Итоговый результат — 0:0.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 0
Монако
Монако

По ходу встречи обе команды активно старались забить гол в ворота соперника, однако счёт в матче так и не был открыт. Хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот гостей. Полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но не смог отметиться результативными действиями.

«Реймс» набрал 20 очков в 15 матчах и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» занимает третье место, заработав 30 очков.

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