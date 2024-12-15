Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райо Вальекано — Реал Мадрид 3:3, результат матча 17-го тура Ла Лиги 14 декабря 2024 года

«Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» в результативном матче 17-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Матч закончился со счётом 3:3.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

В составе «Райо Вальекано» забитыми мячами отметились полузащитник Унай Лопес, защитник Абдул Мумин и нападающий Иси Паласон. За «сливочных» голы забили хавбеки Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и вингер Родриго Гоэс.

Мадридский «Реал» после 17 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 37 очков. «Райо Вальекано» с 20 очками после 16 игр располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков после 17 матчей.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Вальверде забил больше всех голов из-за штрафной в этом сезоне в топ-5 лиг Европы

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android