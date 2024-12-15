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«Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» в результативном матче 17-го тура Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Матч закончился со счётом 3:3.

В составе «Райо Вальекано» забитыми мячами отметились полузащитник Унай Лопес, защитник Абдул Мумин и нападающий Иси Паласон. За «сливочных» голы забили хавбеки Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и вингер Родриго Гоэс.

Мадридский «Реал» после 17 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 37 очков. «Райо Вальекано» с 20 очками после 16 игр располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков после 17 матчей.

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