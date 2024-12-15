14 декабря в 17-м туре испанской Примеры состоялось четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 14 декабря:

«Эспаньол» — «Осасуна» — 0:0;

«Мальорка» — «Жирона» — 2:1;

«Севилья» — «Сельта» — 1:0;

«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид — 3:3.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», у которой 38 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 37 очков в 17 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии мадридский «Атлетико» с 35 очками после 16 игр.

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